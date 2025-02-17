Каким будет курс рубля 18 февраля 2025: прогноз эксперта

Курс рубля существенно не изменился, нефть Brent двигалась у $75, внешний фон был спокойным. В США торги сегодня не проводятся в связи с национальным праздником, китайские и европейские индексы в основном торговались в небольшом плюсе. Данные по торговому балансу еврозоны за декабрь вышли сильнее ожиданий.