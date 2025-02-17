Каким будет курс рубля 18 февраля 2025: прогноз эксперта

Подъем был практически фронтальным. Продолжают поступать сообщения о продолжении переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.
Курс рубля существенно не изменился, нефть Brent двигалась у $75, внешний фон был спокойным. В США торги сегодня не проводятся в связи с национальным праздником, китайские и европейские индексы в основном торговались в небольшом плюсе. Данные по торговому балансу еврозоны за декабрь вышли сильнее ожиданий.
Завтра будет опубликован февральский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW. На российском рынке Софтлайн проведет конференц-звонок для инвесторов с топ-менеджментом и опубликует неаудированные финансовые показатели за 2024 г.
Во вторник должна состояться встреча делегаций России и США в Саудовской Аравии. Об ее итогах инвесторы узнают уже в среду. В целом геополитика остается ключевым фокусом для инвесторов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 18 февраля — 3200−3325 п.
На валютном рынке в понедельник значимых изменений не произошло. Юань на Мосбирже двигался на уровне 12,3−12,6 рублей, официальный доллар на завтра подорожал на рубль с небольшим — до 91,43. Благоприятная сезонность с точки зрения профицита платежного баланса, улучшающийся геополитический фон, жесткая ДКП поддерживают силу рубля. Вскоре к факторам поддержки нацвалюты добавится налоговый период. Краткосрочно ждем юань на уровне 12−13, доллар — 90−95.
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