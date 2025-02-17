Казахстан представит план компенсации превышения добычи нефти в рамках ОПЕК+

АСТАНА, 17 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана представит обновленный план компенсации превышения добычи нефти в январе в рамках ОПЕК+. Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам телефонных переговоров министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом, заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком и генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.
«Саткалиев подтвердил, что Казахстан по-прежнему полностью привержен своим обязательствам в рамках соглашения ОПЕК+, включая механизм компенсации. Казахстан примет дальнейшие меры по выполнению своих обязательств, включая сокращение добычи на других нефтяных месторождениях, чтобы компенсировать январское превышение. Министр добавил, что Казахстан представит обновленный план компенсации, учитывающий как перепроизводство, так и невыполненные объемы компенсации в январе», — говорится в сообщении.
Саткалиев предоставил техническое объяснение относительно увеличения добычи нефти в Казахстане в январе. «Министр уточнил, что увеличение связано с началом добычи нефти на новом заводе третьего поколения на нефтяном месторождении Тенгиз в рамках проекта будущего расширения. Министр энергетики пояснил, что ранее планировалось, что начало увеличения добычи начнется в июне-июле 2025 года. Алмасадам Саткалиев также добавил, что увеличение добычи стало результатом временного разового тестирования, проведенного после технического обслуживания месторождения и ввода в эксплуатацию новой перерабатывающей установки на месторождении Тенгиз», — пояснили в пресс-службе.
Собеседники Саткалиева подтвердили критическую важность полного выполнения обязательств и компенсации в соответствии с соглашением ОПЕК+ и подчеркнули роль добровольных сокращений и усилий, предпринимаемых несколькими странами ОПЕК+ в целях поддержания стабильности рынка.
Решение мониторингового комитета ОПЕК+
3 февраля министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал изменять решения по добыче нефти, принятые на встрече альянса 5 декабря 2024 года. Тогда страны ОПЕК+ в том числе договорились продлить добровольные ограничения производства в объеме 2,2 млн баррелей в сутки на весь первый квартал 2025 года на фоне низкого зимнего спроса. Постепенный выход из этих ограничений продлится по сентябрь 2026 года.