Исследование показало, где россияне планируют отдыхать на 23 февраля

Также в десятку самых востребованных российских городов вошли Иркутск (3,0%), Екатеринбург (2,7%), Калининград (2,2%), Ярославль (1,7%), Казань (1,6%), Зеленоградск (1,5%) и Новосибирск (1,4%). Наибольший прирост интереса к бронированиям зафиксирован в Новосибирске, где количество заказов утроилось. Ярославль и Екатеринбург также продемонстрировали рост популярности: +70% и +35% соответственно. В то же время Казань потеряла большую часть своих туристов — количество путешественников там сократится втрое. Калининград и Иркутск также снижаются в популярности: спрос на поездки в оба города снизился на треть.