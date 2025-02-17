Исследование показало, где россияне планируют отдыхать на 23 февраля

Сервис планирования путешествий OneTwoTrip провел анализ отельных бронирований на
Наиболее популярными у путешественников в этот период остаются отели категории «четыре звезды». На них приходится 40% всех бронирований, а средняя стоимость проживания составляет 10 000 рублей за ночь. Это на 6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
Санкт-Петербург стал лидером среди российских направлений: 20,7% клиентов OneTwoTrip намерены провести там праздничные дни, что совпадает с показателем прошлого года. Москва занимает вторую позицию с долей 16,6%, а на третьем месте оказался Сочи, куда отправится 9% путешественников. Между тем спрос на поездки в столицу вырос на 18%, а в Сочи — на 6% по сравнению с прошлым годом.
Также в десятку самых востребованных российских городов вошли Иркутск (3,0%), Екатеринбург (2,7%), Калининград (2,2%), Ярославль (1,7%), Казань (1,6%), Зеленоградск (1,5%) и Новосибирск (1,4%). Наибольший прирост интереса к бронированиям зафиксирован в Новосибирске, где количество заказов утроилось. Ярославль и Екатеринбург также продемонстрировали рост популярности: +70% и +35% соответственно. В то же время Казань потеряла большую часть своих туристов — количество путешественников там сократится втрое. Калининград и Иркутск также снижаются в популярности: спрос на поездки в оба города снизился на треть.
Среди зарубежных направлений туристы, как и в России, преимущественно выбирают четырехзвездочные отели, доля которых составляет 33% от всех бронирований за границей. Средняя стоимость проживания зарубежом обойдется примерно в 17 000 рублей за ночь, что соответствует уровню прошлого года.
Среди заграничных городов первое место занимает Стамбул, куда планируют отправиться 10,7% путешественников, хотя этот показатель на 22% ниже, чем годом ранее. На втором месте — Минск (9,3%), а замыкает тройку Париж (4,0%). Интерес к Минску вырос на 82%, а количество туристов, выбравших Париж, удвоилось.
Кроме того, в список популярных зарубежных направлений вошли Дубай (4,0%), Абу-Даби (3,3%), Мадрид (2,2%), Доха (2,1%), Бангкок (2,0%), Ереван (1,3%) и Ташкент (1,2%). За последние 12 месяцев особенно заметно вырос интерес к Абу-Даби: количество туристов увеличилось втрое. Аналогичный рост показала и Доха, где число бронирований выросло на 50%. Напротив, популярность ряда направлений снизилась: так, спрос на Бангкок упал в пять раз, а на Ереван и Ташкент — на 40%. Дубай также потерял часть туристов, показав снижение спроса на 20%.
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