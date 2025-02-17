Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост индекса Мосбиржи на 2,45%, до 3 263,09 пункта, индекса РТС — также на 2,45%, до 1 138,24 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.