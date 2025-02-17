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Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет

По данным Мосбиржи, к 10:04 мск юань перешел к росту и находился на отметке в 12,523 рубля.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост индекса Мосбиржи на 2,45%, до 3 263,09 пункта, индекса РТС — также на 2,45%, до 1 138,24 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 3 259,06 пункта (+2,33%), индекс РТС находился на уровне 1 136,84 пункта (+2,33%).

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился на 3,05 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 12,444 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:04 мск юань перешел к росту и находился на отметке в 12,523 рубля (+4,8 копейки).