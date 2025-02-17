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Главные события финансовых рынков 17 — 23 февраля

Дайджест самых важных об экономике и инвестициях Финансов Mail. Основано на анализе группы инвестиционных аналитиков Market Power.

Market Power
Группа инвестиционных аналитиков Market Power

В мире

В январе индекс потребительских цен в США вырос до 3% год к году, превысив ожидания аналитиков. Замедление инфляции застопорилось, и регулятор может ужесточить риторику относительно изменения денежно-кредитной политики.

Тем не менее главный индекс акций США S&P 500 держится бодро и на этой неделе, по прогнозам аналитиков Market Power будет находиться в коридоре 6000−6250 пунктов.


В России


Банк России решил сохранить ключевую ставку 21%. Как и прогнозировали аналитики Market Power, регулятор дал жесткий сигнал, намекнув, что высокая ставка с нами надолго.

Поэтому рекомендации аналитиков не меняются: для консервативного инвестора прямо сейчас разумно держать капитал в фондах ликвидности и депозитах, часть инвестиционного портфеля можно также вложить в корпоративные флоатеры, часть — в корпоративные облигации с фиксированным купоном.

Рубль

На курс рубля решение ЦБ сохранить ставку в моменте особого влияние не оказало, однако сама по себе высокая ставка поддерживает отечественную валюту.

При этом рубль сильно укрепился после переговоров между лидерами России и США, и фундаментальные факторы говорят, что в ближайшие недели рубль будет торговаться в диапазоне 11,9−12,7 за юань, 88−94 за доллар и 92−98 за евро.

Февраль — самый благоприятный месяц для рубля: спрос на валюту низкий и для выплат по внешнему долгу, и для импортеров, и для туристов.


Нефть

Котировки нефти Brent, неумолимо снижавшиеся с января, на прошлой неделе немного укрепились на фоне опасений возобновления конфликта на Ближнем Востоке, но созвон Владимира Путина и Дональда Трампа оказал давление на рынок «черного золота».

Трейдеры считают, что даже частичное снятие санкций с российской нефтянки повысит ее предложение на рынке.

На этой же неделе котировки Brent могут колебаться в диапазоне $71,8−77,9 за баррель.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».