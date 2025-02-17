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Решетников: рост экономики перестал быть фронтальным

Министр экономического развития России отметил, что замедлились темпы в ряде отраслей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Рост экономики РФ перестал быть фронтальным, замедлились темпы в ряде отраслей, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на коллегии министерства.

«Вместе с тем сейчас мы видим первые признаки охлаждения в экономике. Уже по итогам ноября и особенно декабря мы видим, что рост перестал быть фронтальным. Мы видим замедление темпов роста в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химической промышленности, деревообработке, отраслях машиностроения», — сказал Решетников.