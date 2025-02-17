Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: энергетические компании ЕС и США рискуют остаться без урана

Американским и европейским энергокомпаниям грозит дефицит урана на фоне роста спроса на атомную энергетику во всех сферах. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на представителей отрасли.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Как отмечает издание, Казахстан, крупнейший в мире производитель металла для атомных реакторов, стал продавать больше в Китай и Россию, а поставки в США и Европу сократил.

Кроме того, пишет FT, спрос на ядерную энергетику в мире растет с увеличением энергопотребления, в том числе за счет планов по строительству вычислительных центров для развития искусственного интеллекта и обработки больших массивов данных, а также из-за постепенного отхода государств от традиционного ископаемого топлива.

«Ряд стран, включая США, Великобританию и Южную Корею, обязались утроить глобальные мощности ядерной энергетики к 2050 году, при этом технологические группы обращаются к этому топливу для дата-центров ИИ. Китай и Россия, граничащие с Казахстаном, также стремятся существенно расширить ядерную энергетику внутри страны. Казахстан обеспечивает около 40% мировой добычи урана». — сказано в тексте статьи.

Газета со ссылкой на аналитиков добавляет, что американским энергетическим группам потребуется закупать больше урана в этом году. Так, например, аналитики Berenberg заявили в январе, что американским коммунальным предприятиям необходимо «заключать контракты на поставки на среднесрочную перспективу».

«Шок предложения может существенно ужесточить рынки урана. Тезис о растущем разрыве между спросом и предложением урана по-прежнему актуален», — приводит FT слова экспертов.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.