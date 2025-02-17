FT: энергетические компании ЕС и США рискуют остаться без урана

Как отмечает издание, Казахстан, крупнейший в мире производитель металла для атомных реакторов, стал продавать больше в Китай и Россию, а поставки в США и Европу сократил.
Кроме того, пишет FT, спрос на ядерную энергетику в мире растет с увеличением энергопотребления, в том числе за счет планов по строительству вычислительных центров для развития искусственного интеллекта и обработки больших массивов данных, а также из-за постепенного отхода государств от традиционного ископаемого топлива.
«Ряд стран, включая США, Великобританию и Южную Корею, обязались утроить глобальные мощности ядерной энергетики к 2050 году, при этом технологические группы обращаются к этому топливу для дата-центров ИИ. Китай и Россия, граничащие с Казахстаном, также стремятся существенно расширить ядерную энергетику внутри страны. Казахстан обеспечивает около 40% мировой добычи урана». — сказано в тексте статьи.
Газета со ссылкой на аналитиков добавляет, что американским энергетическим группам потребуется закупать больше урана в этом году. Так, например, аналитики Berenberg заявили в январе, что американским коммунальным предприятиям необходимо «заключать контракты на поставки на среднесрочную перспективу».
«Шок предложения может существенно ужесточить рынки урана. Тезис о растущем разрыве между спросом и предложением урана по-прежнему актуален», — приводит FT слова экспертов.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.