FT: энергетические компании ЕС и США рискуют остаться без урана

Кроме того, пишет FT, спрос на ядерную энергетику в мире растет с увеличением энергопотребления, в том числе за счет планов по строительству вычислительных центров для развития искусственного интеллекта и обработки больших массивов данных, а также из-за постепенного отхода государств от традиционного ископаемого топлива.