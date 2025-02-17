ЕС в декабре закупил газ РФ на максимальную сумму с начала 2023 года

Страны ЕС в декабре 2024 года заплатили за СПГ из России более €917 млн — на 52% выше, чем в ноябре того же года, и на 38% больше, чем в декабре 2023 года. Этот показатель стал максимальным с января 2023 года, когда на оплату поставок российского сжиженного газа было потрачено более €1,3 млрд. Главными импортерами стали Франция (€402,9 млн — максимум с декабря 2022 года), Испания (€198,8 млн) и Бельгия (€137,9 млн — максимум с октября 2023 года). Нидерланды сократили покупку СПГ из России на 15,5% по сравнению с ноябрем — до €98,5 млн.
ЕС в декабре также импортировал российский трубопроводный газ на €927,4 млн.
Суммарно Евросоюз в декабре приобрел у России газа на около €1,84 млрд, что на 45% выше, чем месяцем ранее, и на 41% больше, чем в декабре 2023 года.
Всего в 2024 году Евросоюз заплатил за трубопроводный газ РФ €7,6 млрд против €7,9 млрд годом ранее. Закупки СПГ из РФ в 2024 составили €7,2 млрд против €8,1 млрд в 2023 году. Главными покупателями СПГ стали Франция (€3,1 млрд), Испания (€2 млрд) и Бельгия (€1,1 млрд). Нидерланды закупили российского сжиженного газа на €749 млн.
Об импорте российского газа Евросоюзом
Согласно программе RePower EU («Перезарядить ЕС») Европейский союз намерен сократить свою зависимость от российских нефти и газа на две трети к концу 2022 года и свести ее к нулю к концу 2027 года.
При этом стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза выросла на 150% за три года за счет увеличения цен и объема поставок СПГ из РФ.