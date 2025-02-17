ЕС в декабре закупил газ РФ на максимальную сумму с начала 2023 года

Страны ЕС в декабре 2024 года заплатили за СПГ из России более €917 млн — на 52% выше, чем в ноябре того же года, и на 38% больше, чем в декабре 2023 года. Этот показатель стал максимальным с января 2023 года, когда на оплату поставок российского сжиженного газа было потрачено более €1,3 млрд. Главными импортерами стали Франция (€402,9 млн — максимум с декабря 2022 года), Испания (€198,8 млн) и Бельгия (€137,9 млн — максимум с октября 2023 года). Нидерланды сократили покупку СПГ из России на 15,5% по сравнению с ноябрем — до €98,5 млн.