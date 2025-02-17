Экономист прокомментировал возвращение в Россию зарубежных брендов

Зарубежные бренды могут вернуться в Россию в любой момент, поскольку в стране отсутствует запрет на их деятельность, сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он отметил, что возвращение иностранных компаний положительно скажется на российском рынке, поскольку усиление конкуренции приведет к выгодам для россиян.
«Факт возвращения или невозвращения зарубежных брендов не имеет какого-либо высокого значения. Убежден, что нам не нужно думать об этом. Во-первых, некоторые зарубежные бренды сами решили уйти, и нет какого-либо запрета на осуществление деятельности в России, поэтому они в любой момент могут вернуться. К слову говоря, многие с опорой на стратегическое мышление так или иначе и не уходили. Во-вторых, уход отдельных брендов стал одним из дополнительных драйверов развития отечественного производства», — подчеркнул экономист.
Он указал, что усиление конкурентной среды является неотъемлемой частью рыночной экономики. В отличие от недружественных стран, Россия продолжает поддерживать эту основу и не вводит санкции против иностранных компаний, не ограничивая торгово-экономические связи.
Игорь Балынин также считает, что иностранным брендам в случае возвращения будет сложно конкурировать с российскими предприятиями, которые уже укрепили свои позиции. Российский бизнес активно развивается, и технологическая модернизация социально-экономических процессов будет усиливаться.
«Это меня вдохновляет, и я уверен, что именно от ее высоких результатов россияне выиграют больше всего. В чем именно выигрыш? Это, как минимум, и повышение производительности труда, и рост заработных плат, и технологическое лидерство, и повышение качества жизни», — добавил экономист.
В заключение он отметил, что решение о возвращении на российский рынок является личным выбором иностранных компаний. В свою очередь, России следует сосредоточиться на дальнейшем усилении темпов развития отечественного производства.
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