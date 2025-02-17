Экономист прокомментировал возвращение в Россию зарубежных брендов

«Факт возвращения или невозвращения зарубежных брендов не имеет какого-либо высокого значения. Убежден, что нам не нужно думать об этом. Во-первых, некоторые зарубежные бренды сами решили уйти, и нет какого-либо запрета на осуществление деятельности в России, поэтому они в любой момент могут вернуться. К слову говоря, многие с опорой на стратегическое мышление так или иначе и не уходили. Во-вторых, уход отдельных брендов стал одним из дополнительных драйверов развития отечественного производства», — подчеркнул экономист.