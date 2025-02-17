Цифровой рубль «не сгорит», заверили в Банке России

«Это, кстати, ответ на вопрос, что через сколько-то дней цифровые рубли сгорят. Нет, конечно. Это фейк и не соответствует действительности, это ни в одном законе не написано, потому что средства на цифровом счете принадлежат владельцу этого счета и он вправе распоряжаться ими по своему усмотрению», — подчеркнула она.