Цифровой рубль «не сгорит», заверили в Банке России

Она объясняла в эфире «Первого канала», что такое цифровой рубль, как он будет работать и стоит ли его бояться.
Так, Анна Бакина отметила, что цифровой рубль не имеет никакого срока давности. Человек вправе потратить эти деньги тогда, когда посчитает нужным.
«Это, кстати, ответ на вопрос, что через сколько-то дней цифровые рубли сгорят. Нет, конечно. Это фейк и не соответствует действительности, это ни в одном законе не написано, потому что средства на цифровом счете принадлежат владельцу этого счета и он вправе распоряжаться ими по своему усмотрению», — подчеркнула она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».