«Чек индекс»: средний чек букета в РФ в начале года составляет 3,1 тыс. рублей

Эксперты аналитического ресурса «Чек индекс» отмечают, что в 2025 году на фоне высокой базы по ценам и реализации 2024 года происходит замедление темпов прироста среднего чека и объемов покупок. При этом покупатели адаптируются к ценнику и пока не экономят на цветах. В свою очередь в топ-покупок в цветочных магазинах, помимо цветов, входят открытки, горячие напитки (прежде всего — кофе) и кондитерские изделия. «Основной цветочный спрос удовлетворяет несетевая розница. Точек продаж стало больше. Конкуренция растет, поэтому все больше в таких торговых точках используют онлайн-каналы продаж, а также развивают продажи дополнительных услуг и товаров, таких как кофе навынос», — добавляют эксперты.