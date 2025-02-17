«Чек индекс»: средний чек букета в РФ в начале года составляет 3,1 тыс. рублей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Средний чек покупки букета в магазинах цветов России в начале года составляет 3,059 тыс. рублей, что на 10% выше уровня 2024 года, свидетельствуют данные аналитического центра «Чек индекс», с которыми ознакомился ТАСС.
Аналитический ресурс «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны, ежедневно принимает по 65 млн кассовых чеков с более 1,25 млн онлайн-касс в России) проанализировал данные по продажам товаров в российских магазинах цветов в сетевой и несетевой рознице РФ за период с 1 января по 13 февраля 2024 года и 2025 года.
По данным исследования, средний чек на товары в таких магазинах за год вырос на 11% — до 3,326 тыс. рублей, а число покупок увеличилось на 9%. Кроме того, средний чек покупки букета цветов вырос на 10% — до 3,059 тыс. рублей. Число покупок увеличилось на 11%.
Количество покупок букетов в онлайне выросло на 23%, а средний чек — на 12%, до 4,698 тыс. рублей.
Одновременно средний чек продажи кофе навынос в таких торговых точках увеличился по сравнению с 2024 годом на 12%, до 183 рублей, а число покупок — на 24%.
Эксперты аналитического ресурса «Чек индекс» отмечают, что в 2025 году на фоне высокой базы по ценам и реализации 2024 года происходит замедление темпов прироста среднего чека и объемов покупок. При этом покупатели адаптируются к ценнику и пока не экономят на цветах. В свою очередь в топ-покупок в цветочных магазинах, помимо цветов, входят открытки, горячие напитки (прежде всего — кофе) и кондитерские изделия. «Основной цветочный спрос удовлетворяет несетевая розница. Точек продаж стало больше. Конкуренция растет, поэтому все больше в таких торговых точках используют онлайн-каналы продаж, а также развивают продажи дополнительных услуг и товаров, таких как кофе навынос», — добавляют эксперты.