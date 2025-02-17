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ЦБ составил портрет пострадавшего от кибермошенников в 2024 году

Банк России провел опрос о безопасности онлайн-сервисов банков. Регулятор, в том числе, спросил, с какими видами кибермошенничества сталкивались за последний год. По результатам опроса и другим данным ЦБ составил портрет жертвы кибермошенников.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Так, в прошлом году 34% россиян столкнулись с разными видами кибермошенничества. Из тех, кто контактировал со злоумышленниками, денег лишились 9%.

«В 2024 году чаще всего на уловки злоумышленников попадались женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием. Как правило, это городские жительницы, которым следует внимательнее относиться к соблюдению правил киберзащиты: использовать надежный пароль, не сообщать посторонним данные банковской карты или коды из СМС-сообщений», — сказано в пресс-релизе на сайте ЦБ.

Доля пожилых людей среди пострадавших, добавляет регулятор, в прошлом году выросла незначительно.

Банк России подчеркивает, что среди методов обмана по-прежнему преобладают телефонное и СМС-мошенничество. Популярными схемами также было получение доступа к аккаунтам людей на Госуслугах.

«Примечательно, что пострадавшие обычно переходят по ссылке, которую присылают злоумышленники, а также добровольно переводят им деньги», — отмечает ЦБ.

Согласно опросу, большая часть пострадавших потеряли из-за действий мошенников не больше 20 тысяч рублей. При этом 70% опрошенных после общения со злоумышленниками лишились собственных сбережений, а 15% пострадавших отдали им кредитные деньги.

Кроме того, обманутые стали чаще заявлять о хищениях. Так, 42,8% опрошенных обращались в свой банк, 30% — в полицию.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».