ЦБ составил портрет пострадавшего от кибермошенников в 2024 году

Так, в прошлом году 34% россиян столкнулись с разными видами кибермошенничества. Из тех, кто контактировал со злоумышленниками, денег лишились 9%.
«В 2024 году чаще всего на уловки злоумышленников попадались женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием. Как правило, это городские жительницы, которым следует внимательнее относиться к соблюдению правил киберзащиты: использовать надежный пароль, не сообщать посторонним данные банковской карты или коды из СМС-сообщений», — сказано в пресс-релизе на сайте ЦБ.
Доля пожилых людей среди пострадавших, добавляет регулятор, в прошлом году выросла незначительно.
Банк России подчеркивает, что среди методов обмана по-прежнему преобладают телефонное и СМС-мошенничество. Популярными схемами также было получение доступа к аккаунтам людей на Госуслугах.
«Примечательно, что пострадавшие обычно переходят по ссылке, которую присылают злоумышленники, а также добровольно переводят им деньги», — отмечает ЦБ.
Согласно опросу, большая часть пострадавших потеряли из-за действий мошенников не больше 20 тысяч рублей. При этом 70% опрошенных после общения со злоумышленниками лишились собственных сбережений, а 15% пострадавших отдали им кредитные деньги.
Кроме того, обманутые стали чаще заявлять о хищениях. Так, 42,8% опрошенных обращались в свой банк, 30% — в полицию.
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