ЦБ составил портрет пострадавшего от кибермошенников в 2024 году

«В 2024 году чаще всего на уловки злоумышленников попадались женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием. Как правило, это городские жительницы, которым следует внимательнее относиться к соблюдению правил киберзащиты: использовать надежный пароль, не сообщать посторонним данные банковской карты или коды из СМС-сообщений», — сказано в пресс-релизе на сайте ЦБ.