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ЦБ разработал веб-сервис со сведениями о компаниях с нелегальной деятельностью

Банк России создал новый веб-сервис, который предоставляет сведения о компаниях с признаками нелегальной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Как отметили в релизе, веб-сервис основан на API. Он позволит автоматизировать получение актуальной информации из «Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности».

В ЦБ добавили, что сведения можно получить по наименованию компании, ее ИНН, адресу или сайту за весь доступный период.

«Сервис поможет настроить мост для обмена информацией с участниками финансового рынка и другими пользователями списка. Внедрение этой технологии дает возможность компаниям наладить работу со списком в удобном для них формате», — подчеркнул регулятор.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».