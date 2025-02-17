ЦБ разработал веб-сервис со сведениями о компаниях с нелегальной деятельностью

Как отметили в релизе, веб-сервис основан на API. Он позволит автоматизировать получение актуальной информации из «Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности».
В ЦБ добавили, что сведения можно получить по наименованию компании, ее ИНН, адресу или сайту за весь доступный период.
«Сервис поможет настроить мост для обмена информацией с участниками финансового рынка и другими пользователями списка. Внедрение этой технологии дает возможность компаниям наладить работу со списком в удобном для них формате», — подчеркнул регулятор.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».