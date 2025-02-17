Аналитики выяснили, как изменились цены на жилье в январе

«Согласно данным ЦФА (по ипотечным сделкам Сбера), в январе цены на первичном рынке продолжили расти: средняя стоимость квадратного метра по стране увеличилась на 0,4% до 171,1 тыс. рублей», — сказано в материале.
Отмечается, что наиболее выраженный прирост зафиксировали в нескольких регионах. Так, стоимость объектов в Пермском крае подорожала на 2,3%, в Челябинской, Свердловской и Ленинградской областях — на 2%.
При этом, указывают эксперты, цены снизились только в трех крупнейших регионах. В Нижегородской области недвижимость подешевела на 1,1%, в Санкт-Петербурге — на 0,4%, в Красноярском крае — на 0,1%.
Говоря о вторичном рынке, аналитики также отмечают рост цен по сравнению с декабрем прошлого года — стоимость квадратного метра выросла на 0,6% до 112,2 тыс. руб.
«Наиболее выраженный рост показали Свердловская (+2,1%), Воронежская (+1,8%) и Ростовская (+1,7%) области. Причем тренд является устойчивым лишь для Свердловской области (из перечисленных трех): увеличение стоимости квадратного метра фиксируется в течение последних пяти месяцев, в остальных — всего месяц», — сказано в исследовании.
Наиболее явный спад цены за квадратный метр из рассмотренных крупнейших регионов — в Красноярском крае (-2,4%) и Омской области (-2,1%), подчеркивают эксперты.
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