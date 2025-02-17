Сенатор Рэнд Пол предложил Илону Маску проверить наличие золотого резерва США

«Будет хорошо, если Илон Маск заглянет в Форт-Нокс, просто чтобы убедиться в том, что 4,58 тыс. тонн американского золота находятся там. В последний раз кто-то заглядывал (туда — прим.) 50 лет назад в 1974», — именно такая запись появилась в блоге Zerohedge (около 2 млн подписчиков) в социальной сети X вечером 15 февраля, пишет Pro Finance.