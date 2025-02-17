Сенатор Рэнд Пол предложил Илону Маску проверить наличие золотого резерва США

Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), который возглавляет Илон Маск, был основан менее месяца назад, но за короткое время уже проявил себя как активный оппонент «глубинного государства». На фоне этого небезразличные американцы начали подбрасывать миллиардеру идеи для новых инициатив.
«Будет хорошо, если Илон Маск заглянет в Форт-Нокс, просто чтобы убедиться в том, что 4,58 тыс. тонн американского золота находятся там. В последний раз кто-то заглядывал (туда — прим.) 50 лет назад в 1974», — именно такая запись появилась в блоге Zerohedge (около 2 млн подписчиков) в социальной сети X вечером 15 февраля, пишет Pro Finance.
Эта публикация быстро набрала свыше 3 млн просмотров, а сам Илон Маск не заставил себя ждать с ответом.
«Наверняка его инспектируют как минимум каждый год?», — спросил миллиардер.
«Нет. Давайте сделаем это», — отреагировал сенатор Рэнд Пол, который ранее не раз призывал правительство США обеспечить большую прозрачность в вопросе золотого резерва страны.
После этого в ряде интернет-СМИ начали появляться новости, в которых, ссылаясь на не самые надежные источники, утверждалось, что администрация Трампа якобы готовит аудит Форт-Нокса. Тем не менее, на данный момент эти сообщения никак не подтверждены.
«Начиная как минимум с 1970-х годов, Форт-Нокс был окутан теориями заговора о том, что якобы хранящихся там гор золота на самом деле не существует, а все богатства были распроданы правительством США», — пишет NY Post и добавляет: «…по данным Монетного двора США, в хранилище Форт-Нокса находятся как минимум 147,3 млн унций золота… что составляет примерно половину всех золотых резервов США».
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