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Аксаков: Visa и Mastercard в ближайшее время вернутся в РФ

Международные платежные системы Visa и Mastercard в скором времени вернутся в Россию. Как заявил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, их придется использовать в случае отправки платежей в страны Европы и США.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги», — отметил депутат.

Он добавил, что платежные системы «потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам».

«Национальная система платежных карт показала технологичность и эффективность», — добавил Аксаков.

По мнению представителя нижней палаты парламента, Visa и Mastercard будут использовать в случае необходимости отправки платежей в Европу и Америку, потому что это международные системы.

«При этом вхождение на российский рынок у этих систем будет проходить не просто из-за того, что мы уже привыкли опираться на свою платежную систему», — подчеркнул депутат.

Напомним, что компании Visa и Mastercard ушли из России в марте 2022 года. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, но продолжили функционировать в России.