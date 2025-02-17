Аксаков: Visa и Mastercard в ближайшее время вернутся в РФ

«Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги», — отметил депутат.
Он добавил, что платежные системы «потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее, потому что мы привыкли к новым системам».
«Национальная система платежных карт показала технологичность и эффективность», — добавил Аксаков.
По мнению представителя нижней палаты парламента, Visa и Mastercard будут использовать в случае необходимости отправки платежей в Европу и Америку, потому что это международные системы.
«При этом вхождение на российский рынок у этих систем будет проходить не просто из-за того, что мы уже привыкли опираться на свою платежную систему», — подчеркнул депутат.
Напомним, что компании Visa и Mastercard ушли из России в марте 2022 года. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, но продолжили функционировать в России.