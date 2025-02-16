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Япония начинает продажу риса из госзапасов для сдерживания роста цен

Япония начинает продажу риса из госзапасов для обеспечения бесперебойных поставок на рынок страны и сдерживания роста цен.

Источник: Freepik

Япония начинает продажу риса из госзапасов для обеспечения бесперебойных поставок на рынок страны и сдерживания роста цен.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что будет продано 210 тыс. т риса из государственных запасов.

«Министр сельского хозяйства заявил, что планируется продавать в основном рис прошлого года с добавлением риса позапрошлого года в общем объёме 210 тыс. т», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в случае необходимости этот объём риса может быть увеличен.