Эксперт оценил риски дефицита продовольствия в России из-за теплой зимы

«Учитывая, что в прошлом году Россия экспортировала более 70 млн тонн зерна, а запасы хоть и сокращаются, но остаются на высоком уровне, никаких рисков для продовольственной безопасности нет точно», — убежден Борис Копейкин. Да и для цен на большую часть видов продовольствия рисков тоже нет.