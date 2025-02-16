Эксперт оценил риски дефицита продовольствия в России из-за теплой зимы

По мнению ведущего научного сотрудника центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии Дениса Терновского, на данный момент зима только улучшила состояние посевов.
На фоне сухих лета и осени 2024 года были проблемы с севом озимых в очень сухую почву.
«Сейчас же ситуация выправляется — теплая погода без снега не наносит вреда посевам. Отсутствие снега ведет к раннему прогреву почвы и ускорению сева яровых культур», — говорит эксперт.
Что касается рисков, то они могут возникнуть из-за нехватки влаги, в случае, если весной будет недостаточно осадков, чтобы компенсировать малый объем талого снега.
«Впрочем, цены на зерновые на российском рынке очень слабо зависят от размера урожая, поскольку его в любом случае будет достаточно для удовлетворения внутреннего спроса», — уверяет Денис Терновский.
Для ценообразования гораздо важнее конъюнктура мирового рынка, курс рубля и параметры тарифного обложения экспорта через механизм плавающей пошлины.
Зерновые не пострадают
По мнению Бориса Копейкина, главного экономиста Института экономики роста им. П. А. Столыпина, дефицит продовольствия в советском понимании в рыночной экономике практически невозможен в принципе.
Но вот на ценах плохой урожай отразиться может. Из-за отсутствия снега и возможного распространения вредителей, таких, как саранча, есть риски для озимой пшеницы и овощных культур. Уязвимы к температурам и ягодные культуры.
Однако такая ситуация складывается все же не на всей территории страны, отмечает экономист. И конечно, многое еще будет зависеть от температур и объема осадков весной и летом.
В целом же, по недавним заявлениям представителей Российского зернового союза, более 80% посевов зерновых находятся в хорошем состоянии.
«Учитывая, что в прошлом году Россия экспортировала более 70 млн тонн зерна, а запасы хоть и сокращаются, но остаются на высоком уровне, никаких рисков для продовольственной безопасности нет точно», — убежден Борис Копейкин. Да и для цен на большую часть видов продовольствия рисков тоже нет.
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