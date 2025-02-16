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Эксперт оценил риски дефицита продовольствия в России из-за теплой зимы

Зима в этом году бьет температурные рекорды столетней давности. Как бесснежная и теплая погода отразится на будущем урожае, и есть ли риски для продовольственной безопасности, Финансам Mail рассказали эксперты.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

По мнению ведущего научного сотрудника центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии Дениса Терновского, на данный момент зима только улучшила состояние посевов.

На фоне сухих лета и осени 2024 года были проблемы с севом озимых в очень сухую почву.

«Сейчас же ситуация выправляется — теплая погода без снега не наносит вреда посевам. Отсутствие снега ведет к раннему прогреву почвы и ускорению сева яровых культур», — говорит эксперт.

Что касается рисков, то они могут возникнуть из-за нехватки влаги, в случае, если весной будет недостаточно осадков, чтобы компенсировать малый объем талого снега.

«Впрочем, цены на зерновые на российском рынке очень слабо зависят от размера урожая, поскольку его в любом случае будет достаточно для удовлетворения внутреннего спроса», — уверяет Денис Терновский.

Для ценообразования гораздо важнее конъюнктура мирового рынка, курс рубля и параметры тарифного обложения экспорта через механизм плавающей пошлины.

Зерновые не пострадают

По мнению Бориса Копейкина, главного экономиста Института экономики роста им. П. А. Столыпина, дефицит продовольствия в советском понимании в рыночной экономике практически невозможен в принципе.

Но вот на ценах плохой урожай отразиться может. Из-за отсутствия снега и возможного распространения вредителей, таких, как саранча, есть риски для озимой пшеницы и овощных культур. Уязвимы к температурам и ягодные культуры.

Однако такая ситуация складывается все же не на всей территории страны, отмечает экономист. И конечно, многое еще будет зависеть от температур и объема осадков весной и летом.

В целом же, по недавним заявлениям представителей Российского зернового союза, более 80% посевов зерновых находятся в хорошем состоянии.

«Учитывая, что в прошлом году Россия экспортировала более 70 млн тонн зерна, а запасы хоть и сокращаются, но остаются на высоком уровне, никаких рисков для продовольственной безопасности нет точно», — убежден Борис Копейкин. Да и для цен на большую часть видов продовольствия рисков тоже нет.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».