В Госдуме предложили повысить пошлины на импортные товары

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что магазины Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие готовятся к возвращению на российский рынок. В публикации отмечалось, что представители компании Inditex, которая владеет этими брендами, изучают ситуацию на рынке.
«Давайте повысим пошлины на импортные товары. Западные бренды, покинувшие наш рынок в трудный момент, не должны рассчитывать на встречу с распростертыми объятиями», — сказал РИА Новости Гусев.
Он отметил, что Россия всегда открыта для новых предложений, но многие российские компании уже представили достойные альтернативы, особенно на рынке моды, поэтому важно поддержать отечественных производителей и предоставить им все необходимые преференции.
«Это касается не только модной индустрии, но и всех российских компаний. Главный акцент следует делать на развитии отечественного производства», — добавил депутат Госдумы.