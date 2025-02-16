В Госдуме предложили повысить пошлины на импортные товары

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что магазины Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие готовятся к возвращению на российский рынок. В публикации отмечалось, что представители компании Inditex, которая владеет этими брендами, изучают ситуацию на рынке.