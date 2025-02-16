Успех DeepSeek привлек на китайский фондовый рынок $1,3 трлн новых средств

Также сообщается, что за аналогичный период индийский фондовый рынок испытал отток средств на сумму около $720 млрд. Это позволило экспертам предположить, что часть инвесторов предпочла переложиться из индийских ценных бумаг в китайские из-за взлета популярности DeepSeek. «Эта нейросеть показала, что в Китае на самом деле есть компании, которые формируют жизненно важную часть всей ИИ-экосистемы», — цитирует Bloomberg аналитика по азиатским рынкам в инвесткомпании Eastspring Investments Кена Вонга.