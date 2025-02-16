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Топ-7 банковских вкладов сроком на три месяца на 14 февраля 2025 года

Редакция Финансов Mail изучила предложения на финансовом маркетплейсе Финуслуги по данным на 14 февраля 2025 года и выяснила, где можно открыть вклад сроком на три месяца под самый выгодный процент.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Доходность по вкладам начала снижаться после того, как в декабре Банк России неожиданно оставил ключевую ставку без изменения, хотя большинство аналитиков предрекало рост на 1%. На сегодняшнем заседании совета директоров ЦБ показатель ставки снова оставили на уровне 21%.

Самое выгодное предложение на платформе сроком на три месяца предлагает «Московский кредитный банк», но только новым клиентам платформы: 23% годовых на сумму вклада от 10 тысяч до 2 миллионов рублей. Этот же банк предлагает вклады для всех клиентов, но уже под 22,5% годовых.

На третьем месте — банк ДОМ.РФ. Здесь можно открыть вклад под 21,9% годовых на сумму от 1 до 15 миллионов рублей.

На четвертом и пятом местах — «Московский кредитный банк» — 21,7% и 21,5% годовых для вкладов от 3 до 15 миллионов рублей и от 10 тысяч до 3 миллионов рублей соответственно.

Под 21% годовых можно открыть вклад на три месяца в ТКБ, сумма вклада должна быть от 300 тысяч до 3 миллионов рублей.

В Энерготрансбанке оформить вклад на три месяца можно под 20,9% годовых, сумма должна быть от 30 тысяч до 50 миллионов рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».