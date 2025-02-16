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Силуанов: ответственная бюджетная политика — ключевое условие урегулирования долгов

Министр финансов отметил, что необходимо помогать странам не допускать дальнейших осложнений в долговой политике.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Проведение ответственной бюджетной политики должно быть ключевым условием регулирования долгов, заявил министр финансов России Антон Силуанов на конференции высокого уровня для стран с формирующимися рынками, которая проходит в Саудовской Аравии. Его слова приводятся на сайте ведомства.

«Ключевыми условиями механизмов урегулирования долгов должны являться проведение ответственной бюджетной долговой политики и использование части высвобождаемых ресурсов от урегулирования долга на развитие национальной экономики. Кроме того, необходимо обеспечить последующий мониторинг проводимой властями фискальной политики», — сказал Силуанов.

Он отметил, что роль МВФ должна быть в этом вопросе ключевой, необходимо помогать странам не допускать дальнейших осложнений в долговой политике.

«Усилия должны быть направлены на решение первопричины долговых кризисов, а не их последствий: странам, получающим помощь в урегулировании долгов, необходимо проводить ответственную бюджетную политику», — заключил глава министерства.