Силуанов: ответственная бюджетная политика — ключевое условие урегулирования долгов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Проведение ответственной бюджетной политики должно быть ключевым условием регулирования долгов, заявил министр финансов России Антон Силуанов на конференции высокого уровня для стран с формирующимися рынками, которая проходит в Саудовской Аравии. Его слова приводятся на сайте ведомства.