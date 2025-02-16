Рыночная аномалия: продажи жилья в Москве выросли за счет налички

Ситуация на рынке
Количество сделок на рынке «вторички» в Москве в первый месяц 2025 года, по данным компании «Этажий», увеличилось на 25% по сравнению с январем 2024 года. При этом в прошлом месяце в сравнении с декабрем имело место снижение объема продаж примерно на 40%. По данным «Инком-Недвижимости», январь текущего года опередил по сделкам январь прошлого года на 15% и настолько же уступил декабрю. Это снижение было вызвано в том числе большим количеством нерабочих дней.
Согласно данным «Этажей», в прошлом месяце доля сделок с привлечением покупателями наличных достигла 84%. В «Инком-Недвижимости» долю таких сделок за указанный период оценили в 90% и отметили, что популярностью сейчас пользуются более качественные объекты в хорошем состоянии.
По данным «Инком-Недвижимости» в Старой Москве сейчас выставлено на продажу более 97,3 тысячи квартир, что на восемь процентов больше по сравнению с прошлым годом. При этом за январь экспозиция не претерпела существенных изменений и показала рост примерно два процента.
Стоимость квартир в январе стагнировала, но оставалась достаточно высокой. По данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», она увеличилась всего на 0,3%, до 273,4 тысячи рублей за квадратный метр, а за весь прошлый год рост составил 0,8%. Отметим, что увеличение цен в сегменте недорогого жилья опережает рыночные показатели в среднем на 1−1,5%.
Аномальный тренд
В сложившейся на рынке ситуации дорогая ипотека способствует ограничению цен и спроса. При этом в целом спрос продолжает оставаться активным и не позволяет ценам проседать. Текущую динамику цен поддерживает и уход из экспозиции либо появление в ней как более дорогих, так и более дешевых лотов.
Кроме того, влияние оказывает стоимость новостроек и ценовая политика конкурентов, на которую ориентируются продавцы вторичного жилья. Например, если в аналогичном доме другой продавец повышает цену или предоставляет скидку, то также поступают и другие участники рынка.
Главной аномалией на рынке сейчас является отсутствие сигналов для снижения цен при ограниченном спросе. Полному восстановлению последнего мешают высокая ключевая ставка Банка России, дорогая ипотека и экономическая неопределенность.
Начало активного восстановления спроса возможно при снижении ипотечных ставок до 9−12% годовых. Поэтому в ближайшей перспективе покупательская активность продолжит оставаться относительно низкой.
Что может помочь росту спроса
Росту спроса могут помочь несколько факторов. Во-первых, на рынок вторичного жилья идет приток покупателей, которые уходят с рынка новостроек из-за более высоких цен.
Во-вторых, растет число покупателей, которые располагают собственными, а не заемными средствами. Все больше людей стремятся сохранить свои накопления за счет покупки недвижимости на фоне серьезных колебаний курсов валют и слухов о возможной заморозке банковских депозитов.
В-третьих, помогают скидки. По данным «Инком-Недвижимости», примерно в 80% сделок задействуют дисконт, который составляет в среднем пять процентов.
Есть на рынке предложения и с более крупными скидками — от 10% до 15%. Обычно это сделки со срочной продажей объектов, например, когда продавец планирует направить вырученные средства на погашение кредита или стремится не упустить вариант с приобретением квартиры в новостройке в рамках семейной ипотеки.
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