Рыночная аномалия: продажи жилья в Москве выросли за счет налички

Количество сделок на рынке «вторички» в Москве в первый месяц 2025 года, по данным компании «Этажий», увеличилось на 25% по сравнению с январем 2024 года. При этом в прошлом месяце в сравнении с декабрем имело место снижение объема продаж примерно на 40%. По данным «Инком-Недвижимости», январь текущего года опередил по сделкам январь прошлого года на 15% и настолько же уступил декабрю. Это снижение было вызвано в том числе большим количеством нерабочих дней.