Россиянам объяснили, что делать в случае, если на них оформили кредит

Параллельно следует связаться с представителями банка, в котором был оформлен кредит, и направить им официальное заявление с требованием провести внутреннее расследование, а также приостановить действие договора. В публикации отмечается, что в большинстве случаев кредитные организации готовы пойти навстречу.