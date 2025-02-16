Россиян предупредили о росте тарифов на капремонт жилья в 2025 году

По ее словам, размеры этих тарифов устанавливают сами регионы, исходя из расчетов с учетом рекомендаций Минстроя. Они определяются согласно оценке стоимости услуг и работ по капремонту общего имущества МКД. Если таких данных нет, то стоимость капремонта оценивается на основании сметной документации за прошедшие один-три года.
«Поскольку в последние годы наблюдался устойчивый рост стоимости различных стройматериалов, и общий уровень инфляции был выше запланированного, это неизбежно привело к росту тарифов, в том числе на капитальный ремонт», — пояснила специалист.
В ряде регионов введены дифференцированные тарифы в зависимости от типа жилья и его технического оснащения, а также возраста, добавила она.