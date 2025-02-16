Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о росте тарифов на капремонт жилья в 2025 году

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Тарифы на капремонт квартир в многоквартирных домах (МКД) выросли с 1 января во многих регионах России. Почему так произошло, рассказала агентству «Прайм» доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко.

Источник: © РИА Новости

По ее словам, размеры этих тарифов устанавливают сами регионы, исходя из расчетов с учетом рекомендаций Минстроя. Они определяются согласно оценке стоимости услуг и работ по капремонту общего имущества МКД. Если таких данных нет, то стоимость капремонта оценивается на основании сметной документации за прошедшие один-три года.

«Поскольку в последние годы наблюдался устойчивый рост стоимости различных стройматериалов, и общий уровень инфляции был выше запланированного, это неизбежно привело к росту тарифов, в том числе на капитальный ремонт», — пояснила специалист.

В ряде регионов введены дифференцированные тарифы в зависимости от типа жилья и его технического оснащения, а также возраста, добавила она.