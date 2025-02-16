«Ромир»: россияне переходят с колбасных изделий и сыров на рыбу

Также сообщается, что сейчас отмечается устойчивый рост спроса на красную, копченую, слабосоленую и соленую рыбу. В то же время снижение разницы в стоимости между красной рыбой и сырокопчеными/сыровялеными колбасами обусловлено активным развитием промо-акций, которые способствуют формированию привлекательных цен для потребителя, а также целенаправленным поиском поставщиков, предлагающих доступные альтернативы красной рыбе (горбуша, голец), что также оказывает существенное влияние на среднюю стоимость продукции.