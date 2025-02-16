Президент Аргентины поручил проверить свою публикацию о криптовалюте

Ранее Милей опубликовал в соцсети X информацию об одной из криптовалют, что привело к росту ее стоимости, которая позднее упала. Публикация спровоцировала критику в адрес президента, поскольку, как отмечает газета Pagina12, многие решили вложить средства в валюту и потеряли деньги. Милей позднее удалил сообщение, заявив, что не был знаком с деталями проекта и поэтому решил не продолжать распространять о нем информацию. Оппозиция Аргентины заявила, что будет настаивать на импичменте президента.