Президент Аргентины поручил проверить свою публикацию о криптовалюте

Ранее Милей опубликовал в соцсети X информацию об одной из криптовалют, что привело к росту ее стоимости, которая позднее упала. Публикация спровоцировала критику в адрес президента, поскольку, как отмечает газета Pagina12, многие решили вложить средства в валюту и потеряли деньги. Милей позднее удалил сообщение, заявив, что не был знаком с деталями проекта и поэтому решил не продолжать распространять о нем информацию. Оппозиция Аргентины заявила, что будет настаивать на импичменте президента.
«Президент распорядился, чтобы управление по борьбе с коррупцией вмешалось и определило, имело ли место ненадлежащее поведение со стороны любого члена национального правительства, включая самого президента», — говорится в сообщении.
Кроме того, при администрации президента будет создана группа, состоящая из специалистов по криптоактивам, финансам, борьбе с отмыванием денег, которая соберёт всю информацию для инициирования срочного расследования относительно запуска криптовалюты, публикацию о которой сделал президент.
Вся информация, собранная в ходе расследования, будет передана в правоохранительные органы.