Пользователи Сбербанка пожаловались на сбой в работе приложения

14 и 24 января в российском сегменте интернета произошли масштабные сбои. Пользователи жаловались на неполадки в работе МТС, «МегаФона» и T2, проблемы были и с мобильным, и с домашним интернетом. Работа рунета в обоих случаях начала восстанавливаться спустя около часа.