Пользователи жалуются на проблемы в работе онлайн-приложения и трудности с осуществлением платежей. Преимущественно жалобы поступали из Москвы (17%), Новосибирской области (14%) и Хабаровского края (12%).
Пользователи Сбербанка пожаловались на сбой в работе приложения
В работе онлайн-сервисов Сбербанка (MOEX: SBER) произошел сбой, следует из статистики «Сбой. РФ». К 8:45 мск число жалоб на сайте за сутки превысило 55,6 тыс. В пресс-службе Сбербанка сообщили «РИА Новости», что все системы банка работают в штатном режиме.