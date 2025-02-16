Политолог Георгий Бовт: Как доллар победил евро, но еще может проиграть

Что дальше? Адепты «непоколебимости доллара» считают, что на фоне прогнозируемого роста мировых платежных потоков на 50−53% с 2023 по 2030 год (до 290 трлн долларов), спрос на надежные платежные системы может укрепить позиции доллара. Однако злоупотребления по части его использования как санкционной дубины могут, наоборот, лишь усилить поиски альтернатив. Скажем, учитывая быстрый рост расчетов в крипте, кто возьмется прогнозировать, что будет с ней через 10 лет? Или как разовьются альтернативные системы платежей, не видимые SWIFT и прочим санкционерам. Аналитики, не являющиеся слепыми фанатами «вечнозеленого доллара», считают едва ли не главным фактором будущей неопределенности для него развитие цифровых валют центральных банков в развивающихся странах. Существует уже несколько межстрановых проектов, которые нацелены на трансграничные межбанковские платежи. Самым продвинутым считается сотрудничество между Таиландом и Гонконгом — Inthanon-Lionrock. Такие цифровые валюты не требуют для функционирования доллара США. Их могут в том числе поддерживать материальные активы, такие как сырьевые товары или золото. По прогнозам, стоимость транзакций, обработанных с помощью цифровых валют, может вырасти на 260 000% с 2023 по 2030 год. А доллар пусть готовится к «прошедшим войнам».