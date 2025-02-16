Политолог Георгий Бовт: Как доллар победил евро, но еще может проиграть

А тут еще бодро начавший второй срок Трамп грозит тарифной войной, стремясь сократить огромный дефицит Америки в торговле с ЕС. Тарифы от Трампа ограничат конкурентоспособность европейской продукции на рынке США, который является для ЕС приоритетным: в 2023 году на Америку пришлось около пятой части экспорта из ЕС объемом 535 млрд долл. В ответ Европейский ЦБ может начать смягчать денежную политику, что сработает на еще большее ослабление евро. Базовая ставка ЕЦБ сейчас составляет 2,9% против 4,25−4,5% у ФРС США.
Ниже паритета с долларом евро уже падало — в сентябре 2022 года, опустившись до отметки 0,955, что было напрямую связано с негативными последствиями санкций, которые ЕС начал «на политических эмоциях» вводить против России. В случае эскалации торговой войны США с ЕС доллар может еще подорожать к евро на 5−10%. А ведь были времена (в 2005—2009 гг.), когда евро стоит до 1,6 доллара.
Паритет (аналитики ждут его уже в первом полугодии) психологически будет значим для инвесторов, это может спровоцировать повышенную волатильность евро, против которого могут начать активнее играть на валютных биржах. Хотя обычно ослабление валюты считают средством стимулирования экономического роста (экспорт становится более конкурентоспособным), в данном случае эффект может быть нивелирован тарифами США, зато слабый евро сделает более дорогим импорт сырья и может спровоцировать инфляцию. С другой стороны, «утяжеление» доллара может увеличить его привлекательность как инвестиционного инструмента. Лишний аргумент в пользу того, что нынешняя геополитическая ситуация в Европе выгодна Америке.
По каким-то позициям доллар, который США в последнее время все чаще используют как рычаг политического (санкционного) давления, уступил позиции. Так, доля доллара в мировых резервах упала с более чем 70% в 2000 году до 57,4% в конце прошлого (за год падение составило более процента). Доля евро в резервах составила чуть менее 20%, китайских юаней 2,17%. Доля других валют увеличилась в прошлом году до 20,42% (19,87% было в начале года). Резервы не перетекают в основных конкурентов доллара, таких как евро или иену. Они отчасти перетекают в «нетрадиционные валюты» типа канадского и австралийского доллара, а также китайский юань. Уход от долларов, конечно, ярче выражен в странах, для которых актуальны санкции США, таких как Россия и Китай. По некоторым позициям значимость доллара даже возросла. Так, непогашенные долговые ценные бумаги, хранящиеся в долларах, выросли с 49% в 2010 году до 64% в 2024 году.
По данным SWIFT, доля доллара в мировых платежах выросла до 49,1% (в середине 2024 года), это 12-летний максимум.
Тем не менее Запад своей санкционной политикой сам подтачивает финансовые институты, ассоциирующиеся с доминированием доллара. Так, растет число и объемы платежей (в том числе российских контрагентов), которые никакая SWIFT не видит и не учитывает, они идут иными, чаще непрозрачными для санкционеров путями. Но, как говорится, не мы первые начали. Плюс расчеты в криптовалютах. Несмотря на прозвучавшие от Трампа угрозы «наказать» БРИКС за отказ от доллара 100-процентными пошлинами, эти страны сохранят стремление создать, как минимум, альтернативные платежные системы.
Относительный рост роли доллара (повторим, в «прозрачной части» финансового рынка) совпал с резким падением доли евро в мировых платежах, которая за 12 лет упала с 39% до 21%. И это сигнализирует о существенном изменении в мировом финансовом ландшафте. Пока относительно скромно выступает Китай, но юань стал в последние годы единственной валютой, которая смогла набрать обороты: доля юаня в мировых платежах выросла с 2% в 2023 году до почти 5% в 2024 году. Такой темп роста — рекордный, он показывает намерения Пекина по увеличению роли юаня в международных финансах. Более масштабной динамике мешает пока ограниченная конвертируемость юаня и закрытость финансовой системы Китая.
Что дальше? Адепты «непоколебимости доллара» считают, что на фоне прогнозируемого роста мировых платежных потоков на 50−53% с 2023 по 2030 год (до 290 трлн долларов), спрос на надежные платежные системы может укрепить позиции доллара. Однако злоупотребления по части его использования как санкционной дубины могут, наоборот, лишь усилить поиски альтернатив. Скажем, учитывая быстрый рост расчетов в крипте, кто возьмется прогнозировать, что будет с ней через 10 лет? Или как разовьются альтернативные системы платежей, не видимые SWIFT и прочим санкционерам. Аналитики, не являющиеся слепыми фанатами «вечнозеленого доллара», считают едва ли не главным фактором будущей неопределенности для него развитие цифровых валют центральных банков в развивающихся странах. Существует уже несколько межстрановых проектов, которые нацелены на трансграничные межбанковские платежи. Самым продвинутым считается сотрудничество между Таиландом и Гонконгом — Inthanon-Lionrock. Такие цифровые валюты не требуют для функционирования доллара США. Их могут в том числе поддерживать материальные активы, такие как сырьевые товары или золото. По прогнозам, стоимость транзакций, обработанных с помощью цифровых валют, может вырасти на 260 000% с 2023 по 2030 год. А доллар пусть готовится к «прошедшим войнам».