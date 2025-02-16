Названы самые перспективные регионы для трудоустройства в 2025 году

На втором месте в рейтинге разместилась Калужская область, где средняя предлагаемая зарплата составила 82 852 рубля в месяц при прожиточном минимуме в 17 024 рубля. Следом идет Татарстан — в республике работодатели в 2024 году предлагали кандидатам в среднем 80 460 рублей в месяц. При этом прожиточный минимум в регионе в 5,4 раза ниже зарплатных предложений и составляет 15 073 рубля.