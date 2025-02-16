СМИ: стоимость доставки нефти Urals из РФ в Индию выросла на 20%

В 2024 году Индия впервые продемонстрировала более высокие темпы роста спроса на нефть по сравнению с Китаем, и предполагается, что эта тенденция сохранится в 2025 году. По словам Канг Ву, главы отдела исследований в SPGCI, в 2024 году спрос на нефть в Индии вырос на 180 000 баррелей в день, обогнав китайский показатель, который составил 148 000 баррелей в день. Прогнозы на 2025 год показывают, что спрос на нефть в Индии увеличится на 3,2%, тогда как в Китае рост составит лишь 1,7%.