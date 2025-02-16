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СМИ: стоимость доставки нефти Urals из РФ в Индию выросла на 20%

Российские нефтеперерабатывающие предприятия стали перерабатывать больше нефти, чтобы отправлять на экспорт уже готовые нефтепродукты, сообщает издание OilPrice.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Стоимость транспортировки российской нефти Urals из портов Балтийского региона в Индию увеличилась в феврале на 20%, достигнув $7−8 млн за одну партию, после введения санкций со стороны США в январе. Однако предварительный план экспортной загрузки западных российских портов на февраль был увеличен на 19%, сообщает профильное издание OilPrice.

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) предпринимают усилия для увеличения переработки нефти в надежде усилить экспорт нефтепродуктов на фоне новых санкций администрации Байдена, которые затронули «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть». Эти две компании, на долю которых приходится 25% российского нефтяного экспорта, в 2024 году в среднем поставляли на экспорт около 970 000 баррелей нефти в сутки.

«Мы должны максимально задействовать переработку нефти, чтобы использовать (попавшую под санкции) нефть», — сообщил представитель российской нефтяной промышленности.

Между тем посредники, работающие с российской нефтью, прекратили предлагать ee на рынке после введения санкций, сообщил финансовый директор компании Bharat Petroleum. Эти и другие индийские государственные предприятия покупают российскую нефть преимущественно у трейдеров на спотовом рынке.

«Мы не получили ни одного нового предложения поставки на мартовское окно. Трейдеры просят нас подождать. Мы ждем предложений», — заявил глава компании Ветса Рамакришна Гупта. — «Мы не ожидаем такого количества партий, которое обычно получали в декабре и январе».

Индийское правительство изучает возможность увеличения закупок энергоносителей из Соединенных Штатов.

В 2024 году Индия впервые продемонстрировала более высокие темпы роста спроса на нефть по сравнению с Китаем, и предполагается, что эта тенденция сохранится в 2025 году. По словам Канг Ву, главы отдела исследований в SPGCI, в 2024 году спрос на нефть в Индии вырос на 180 000 баррелей в день, обогнав китайский показатель, который составил 148 000 баррелей в день. Прогнозы на 2025 год показывают, что спрос на нефть в Индии увеличится на 3,2%, тогда как в Китае рост составит лишь 1,7%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».