СМИ: стоимость доставки нефти Urals из РФ в Индию выросла на 20%

Стоимость транспортировки российской нефти Urals из портов Балтийского региона в Индию увеличилась в феврале на 20%, достигнув $7−8 млн за одну партию, после введения санкций со стороны США в январе. Однако предварительный план экспортной загрузки западных российских портов на февраль был увеличен на 19%, сообщает профильное издание OilPrice.
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) предпринимают усилия для увеличения переработки нефти в надежде усилить экспорт нефтепродуктов на фоне новых санкций администрации Байдена, которые затронули «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть». Эти две компании, на долю которых приходится 25% российского нефтяного экспорта, в 2024 году в среднем поставляли на экспорт около 970 000 баррелей нефти в сутки.
«Мы должны максимально задействовать переработку нефти, чтобы использовать (попавшую под санкции) нефть», — сообщил представитель российской нефтяной промышленности.
Между тем посредники, работающие с российской нефтью, прекратили предлагать ee на рынке после введения санкций, сообщил финансовый директор компании Bharat Petroleum. Эти и другие индийские государственные предприятия покупают российскую нефть преимущественно у трейдеров на спотовом рынке.
«Мы не получили ни одного нового предложения поставки на мартовское окно. Трейдеры просят нас подождать. Мы ждем предложений», — заявил глава компании Ветса Рамакришна Гупта. — «Мы не ожидаем такого количества партий, которое обычно получали в декабре и январе».
Индийское правительство изучает возможность увеличения закупок энергоносителей из Соединенных Штатов.
В 2024 году Индия впервые продемонстрировала более высокие темпы роста спроса на нефть по сравнению с Китаем, и предполагается, что эта тенденция сохранится в 2025 году. По словам Канг Ву, главы отдела исследований в SPGCI, в 2024 году спрос на нефть в Индии вырос на 180 000 баррелей в день, обогнав китайский показатель, который составил 148 000 баррелей в день. Прогнозы на 2025 год показывают, что спрос на нефть в Индии увеличится на 3,2%, тогда как в Китае рост составит лишь 1,7%.
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