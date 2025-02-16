FT: ЕС планирует ввести запрет на импорт продуктов питания «в стиле Трампа»

9 февраля американский лидер заявил журналистам, что Вашингтон будет придерживаться «принципа взаимности» в торговле со всеми государствами. 31 января Трамп сообщил, что США намерены ввести пошлины в отношении поставок в страну чипов и связанной с ними продукции, а также нефти, газа, стали, алюминия и меди. Президент тогда не уточнил, продукция каких стран может быть затронута планируемыми мерами. Американский лидер ранее распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа.