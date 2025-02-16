Аналогичные данные у ЦРУ, которое не указало Украину в качестве страны с запасами редкоземельных металлов и ограничило ее природные ресурсы железной рудой, углем, марганцем, природным газом, нефтью, никелем, пахотными землями и т. д. При этом Геологическая служба США в недавнем докладе подтверждает, что запасы редкоземельного металла скандия были обнаружены на территории Украины. Также Правительство США знает о возможности добычи скандия из украинских никель-латеритных хвостохранилищ и отходов уранового производства. В свою очередь, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины утверждает, что в стране есть крупнейшее месторождение редкоземельных элементов в мире — «Новополтавское». Однако для реализации проекта по добыче редкоземельных металлов из данного месторождения требуются инвестиции в размере $300 млн.