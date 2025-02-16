Эксперты: добычу титана, урана и лития на Украине уже ведут западные компании

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины и добиваются от Киева соответствующих гарантий.
Эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик рассказал ТАСС, что при рассмотрении возможности поставок редкоземельных металлов из Украины в США надо учитывать факторы, которые этому потенциально противодействуют.
«Во-первых, само понятие “редкоземельные металлы” отличается на Западе и в России. Если у нас это группа из 17 элементов (скандий, иттрий и лантаноиды), то Запад в это определение добавляет уже 30 видов сырья, необходимых для промышленной деятельности: титан, литий, бериллий, графит
По словам эксперта, большая часть имеющихся на Украине месторождений редкоземельных металлов и других ценных металлов далеки от полноценного промышленного освоения. «На начало 2022 г. добыча велась только на 15% разведанных месторождений», — отметил он.
«В-третьих, около двух третей месторождений расположены в Восточной Украине либо на территории регионов, включенных в состав России, либо на малых расстояниях от зоны соприкосновения, что делает потенциальную разработку и добычу нецелесообразной и опасной», — указал Новик.
«В-четвертых, запасы именно редкоземов (российская классификация из 17 элементов) не столь существенны, как описывается во многих западных источниках, но все же имеются — это месторождение у поселка Желтые Воды (скандий), Полоховское, Самотканское
В-пятых, указал собеседник агентства, диалог между администрациями США и Украины в основном касался титана, урана и лития, залежи которых значительны и, по некоторым источникам, варьируются от 10 до 20% общемирового объема. «Примечательно, что их разработка уже передана западным транснациональным ресурсодобывающим компаниям, среди которых канадская Cameco, великобританская Urenco, австралийская European Lithium и др.», — сказал он.
Особая ценность металлов.
Заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко отмечает, что редкоземельные металлы и оксиды редкоземельных элементов, которые иногда называют редкоземельными металлами, в умеренном количестве присутствуют в недрах Земли и обладают уникальными свойствами, представляющими особую ценность в катализаторах, оптических материалах, магнитах, аккумуляторах и осветительных приборах.
«Самые крупные шахты находятся в Китае, остальные — в Австралии, Бразилии, Индии, Шри-Ланке и США. По официальным данным Геологической службы США, в 2024 году шахтная добыча редкоземельных металлов увеличилась до 390 тыс. т, в основном благодаря увеличению добычи и переработки в Китае, Нигерии и Таиланде. К списку стран с запасами редкоземельных металлов Правительство США относит Австралию, Бразилию, Бирму, Канаду, Китай, Гренландию (Дания), Индию, Мадагаскар, Малайзию, Нигерию, Россию, ЮАР, Танзанию, Вьетнам и др. Украина в числе стран с запасами редкоземельных металлов не представлена», — отметила эксперт.
Аналогичные данные у ЦРУ, которое не указало Украину в качестве страны с запасами редкоземельных металлов и ограничило ее природные ресурсы железной рудой, углем, марганцем, природным газом, нефтью, никелем, пахотными землями
Мила Степанян.