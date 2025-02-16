Эксперт назвала два фактора, которые изменили курс рубля

«Телефонный разговор между главами России и США вселил оптимизм в отношении потенциального налаживания взаимоотношений между странами», — отметила она.
Рынок закладывает возможность возвращения иностранных инвесторов в Россию и солидный приток иностранной валюты как следствие, что вместе с восстановлением торговых взаимоотношений приведет к экономическим обоснованиям для более крепкого рубля.
«Оптимистичные ожидания поспособствовали заметному спекулятивному укреплению рубля до уровней сентября 2024 года». — напомнила эксперт.
Тем не менее, Наталия Пырьева полагает, что курс национальной валюты будет стабилизироваться на более адекватных значения в перспективе следующей недели, поскольку проведение телефонного разговора между Путиным и Трампом — это всего лишь первый шаг в предстоящем сложном и длительном процессе переговоров.
«Как следствие, в текущих реалиях мы не считаем спекулятивные импульсы к укреплению обоснованными и ожидаем стабилизации курса рубля по направлению к 95 рублям за доллар США». — прогнозирует специалист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».