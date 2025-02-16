Эксперт назвала два фактора, которые изменили курс рубля

Тем не менее, Наталия Пырьева полагает, что курс национальной валюты будет стабилизироваться на более адекватных значения в перспективе следующей недели, поскольку проведение телефонного разговора между Путиным и Трампом — это всего лишь первый шаг в предстоящем сложном и длительном процессе переговоров.