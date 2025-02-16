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Эксперт назвала два фактора, которые изменили курс рубля

Российский рынок и нацвалюта после разговора двух президентов Владимира Путина и Дональда Трампа перешли к значительному укреплению на уходящей неделе. Как этот вектор изменило заседание ЦБ и что будет с рублем дальше — рассказала Финансам Mail Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Наталия Пырьева
ведущий аналитик «Цифра брокер»
Источник: Reuters

«Телефонный разговор между главами России и США вселил оптимизм в отношении потенциального налаживания взаимоотношений между странами», — отметила она.

Рынок закладывает возможность возвращения иностранных инвесторов в Россию и солидный приток иностранной валюты как следствие, что вместе с восстановлением торговых взаимоотношений приведет к экономическим обоснованиям для более крепкого рубля.

«Оптимистичные ожидания поспособствовали заметному спекулятивному укреплению рубля до уровней сентября 2024 года». — напомнила эксперт.

Тем не менее, Наталия Пырьева полагает, что курс национальной валюты будет стабилизироваться на более адекватных значения в перспективе следующей недели, поскольку проведение телефонного разговора между Путиным и Трампом — это всего лишь первый шаг в предстоящем сложном и длительном процессе переговоров.

«Как следствие, в текущих реалиях мы не считаем спекулятивные импульсы к укреплению обоснованными и ожидаем стабилизации курса рубля по направлению к 95 рублям за доллар США». — прогнозирует специалист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».