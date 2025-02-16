ДОМ.РФ направил законопроект о включении 3D-модели зданий в единую информсистему

Как пояснил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Шейкин, информационная модель строящихся зданий и сооружений включает в себя трехмерное представление объекта, технические характеристики, данные о строительных материалах, инженерных системах, проектную документацию, а также информацию, необходимую для дальнейшей эксплуатации зданий. «Внедрение таких технологий не только повысит контроль за строительными процессами, но и обеспечит удобный доступ к актуальной информации для всех участников рынка — застройщиков, госорганов, управляющих компаний и собственников жилья. Это позволит сократить сроки согласования документации, снизить риски ошибок при проектировании и строительстве, а также упростит последующую эксплуатацию зданий», — сказал он.