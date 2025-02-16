ДОМ.РФ направил законопроект о включении 3D-модели зданий в единую информсистему

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. АО «ДОМ.РФ» направил в Минстрой России доработанный законопроект о включении цифровой модели зданий и сооружений в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС), что повысит контроль за строительными процессами. Об этом говорится в письме генерального директора компании Виталия Мутко, направленном сенатору Артему Шейкину.
«В рамках развития нормативной правовой базы в области технологий информационного моделирования АО “ДОМ.РФ” в Минстрой России направлен доработанный законопроект, предусматривающий раскрытие в единой информационной системе жилищного строительства информационной модели объекта капитального строительства (ИМ ОКС). Также законопроект предусматривает создание функциональной возможности для застройщиков использовать ЕИСЖС в целях формирования ИМ ОКС и работы с ней», — говорится в письме гендиректора АО «ДОМ.РФ».
Как пояснил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Шейкин, информационная модель строящихся зданий и сооружений включает в себя трехмерное представление объекта, технические характеристики, данные о строительных материалах, инженерных системах, проектную документацию, а также информацию, необходимую для дальнейшей эксплуатации зданий. «Внедрение таких технологий не только повысит контроль за строительными процессами, но и обеспечит удобный доступ к актуальной информации для всех участников рынка — застройщиков, госорганов, управляющих компаний и собственников жилья. Это позволит сократить сроки согласования документации, снизить риски ошибок при проектировании и строительстве, а также упростит последующую эксплуатацию зданий», — сказал он.
Сенатор также подчеркнул, что предлагаемые изменения создадут правовую основу для модернизации единой информсистемы жилищного строительства, а также позволят застройщикам использовать систему для формирования и ведения цифровых моделей зданий.
Сейчас в ЕИСЖС включаются в том числе сведения о застройщике, правоустанавливающие документы на земельный участок, сведения о многоквартирном доме, фотографии строящегося объекта, финансовая отчетность и другая информация.
Шейкин добавил, что тем самым ДОМ.РФ продолжает работу по цифровизации строительной отрасли, «создавая современные инструменты для повышения прозрачности, качества и эффективности жилищного строительства в России».