Цены на электроэнергию в Прибалтике после отключения от российской системы выросли почти вдвое

Согласно статье, после отключения от российской энергосистемы цены на электроэнергию в прибалтийских странах начали стремительно расти. По данным энергетической биржи Nord Pool, в январе средняя цена электроэнергии в странах Балтии составляла 92 евро за мегаватт-час (МВтч), а после отключения от БРЭЛЛ подскочила примерно на 25% до 125 евро за МВтч. 12 февраля средняя цена на электроэнергию в Латвии, Литве и Эстонии возросла уже до 230 евро за МВтч, что более чем вдвое превышает средний показатель за январь.
Некоторые эксперты утверждают, что скачки цен не связаны с переходом на другую энергосистему и называют их чисто символическими. По их словам, рост цен объясняется погодными и рыночными условиями: слабым ветром, отсутствием солнца, повышением цен на газ и недавним повреждением инфраструктуры.
На этой неделе погода будет не такой ветреной, а потребление электроэнергии возрастет из-за более холодной погоды и подорожания газа.
К тому же, цены на газ в голландском газовом хабе TTF достигли рекордно высокого уровня за последние два года, но, как ожидается, будут снижаться.
После выхода из российской энергосистемы в Балтийском регионе подключений стало меньше, чем обычно. Как отмечают эксперты, сейчас в странах Балтии отсутствуют некоторые из их обычных подключений к электросети. Речь идет о подводном кабеле Estlink 2 между Эстонией и Финляндией и кабеле NordBalt между Литвой и Швецией, которые были повреждены в конце прошлого года. Если бы кабели были исправны, цены на электричество были бы ниже, уверяют в Прибалтике.
Однако постоянное представительство России при ЕС на прошлой неделе предупредило, что решение стран Балтии отсоединиться от БРЭЛЛ только ухудшит экономические перспективы блока, и заявило, что рассматривает этот шаг как политически мотивированный.
Отключение от БРЭЛЛ… приведет к росту региональных цен на электроэнергию, сделает энергосистемы менее надежными и еще больше подорвет экономическую конкурентоспособность ЕС.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.