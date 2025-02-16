Цены на электроэнергию в Прибалтике после отключения от российской системы выросли почти вдвое

После выхода из российской энергосистемы в Балтийском регионе подключений стало меньше, чем обычно. Как отмечают эксперты, сейчас в странах Балтии отсутствуют некоторые из их обычных подключений к электросети. Речь идет о подводном кабеле Estlink 2 между Эстонией и Финляндией и кабеле NordBalt между Литвой и Швецией, которые были повреждены в конце прошлого года. Если бы кабели были исправны, цены на электричество были бы ниже, уверяют в Прибалтике.