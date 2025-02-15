Во Франции возмутились угрозами Трампа в отношении ЕС

«Сразу после вступления в должность президент Дональд Трамп подтвердил свою готовность повысить тарифы США в отношении Европейского Союза. (…) С учетом дефицита торгового баланса [между США и ЕС], составляющего около 150 миллиардов евро (…) США, как сообщается, рассмотрят возможность восстановления тарифов на сталь и алюминий, а также рассматривают возможность пойти на общее увеличение тарифов на импорт на 10 процентов», — заявил Роллан.