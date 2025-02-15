В Южной Корее оценили, способны ли США поддерживать пошлины

Ранее, в начале февраля, Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на продукцию из Мексики, Канады и Китая. По данным CNN, ранее мексиканские и канадские товары фактически ввозились в США без пошлин благодаря соглашению сторон. Однако в новых условиях пошлины для Мексики и Канады составляют 25%, тогда как для Китая установлен тариф в размере 10%.