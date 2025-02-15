В Южной Корее оценили, способны ли США поддерживать пошлины

США не смогут долго поддерживать введенные пошлины на импортные товары, пишет газета Washington Post, ссылаясь на заявление Ли Чжэ Мена, лидера южнокорейской оппозиционной партии «Объединенная демократическая партия» (ОДП).
Ли Чжэ Мен подчеркнул, что президент США Дональд Трамп способен задействовать тарифы против Южной Кореи, но не сможет бесконечно вести торговую войну. Политик отметил, что подобные меры имеют свои ограничения.
Ранее, в начале февраля, Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на продукцию из Мексики, Канады и Китая. По данным CNN, ранее мексиканские и канадские товары фактически ввозились в США без пошлин благодаря соглашению сторон. Однако в новых условиях пошлины для Мексики и Канады составляют 25%, тогда как для Китая установлен тариф в размере 10%.
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