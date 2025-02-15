В России снизились отпускные цены на красную икру

Так, по данным ВАРПЭ, отпускные цены на лососевую икру на Дальнем Востоке существенно снизились. Закупочные цены на соленую икру горбуши начинаются от 4,5 тысяч рублей за килограмм, что в 1,5 раза меньше, чем в декабре 2024 года. Икра кеты также подешевела и цены начинаются от 5,5 тысяч рублей за килограмм и это на 15% ниже, чем в декабре прошлого года. Московские цены на оптовую закупку икры горбуши снизились менее чем на 1%, до 8,1 тысячи рублей за килограмм, а кета упала в цене на 7%, средняя цена 8 тысяч рублей.