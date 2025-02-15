В РФ аренда коттеджей за год подорожала почти на 26%

«С февраля прошлого года аренда домов подорожала в 77 из 82 исследованных регионов, в четырех подешевела, в одном не изменилась. В среднем по РФ дома стали сдаваться дороже на 25,8%. Сегодня средний дом под сдачу стоит 60 049 рублей в месяц», — отмечается в материалах.
Согласно исследованию, самая большая годовая динамика зафиксирована в Кемеровской области (+125,3%), республике Коми (+117,7%), Чувашии (+117,3%), Приморском крае (+101,6%), Мордовии (+79,3%), Сахалинской области (+72,2%), Алтайском крае (+70,5%), Мурманской области (+65,3%), Хакасии (+62,7%) и Костромской области (+56,5%). В Подмосковье аренда коттеджей за год подорожала на 7,9%, до 99,4 тыс. рублей в месяц, в Ленинградской области — на 10,4%, до 81,0 тыс. рублей в месяц.
Наименьший рост наблюдался в Оренбургской области (+0,2%), Еврейской АО (+0,5%), Воронежской области (+0,9%), Краснодарском крае (+1%), Тверской (+1,2%), Калужской (+1,5%), Саратовской (+1,6%) областях, Забайкальском крае (+2%), Ростовской (+2,1%) и Тульской (+3,7%) областях.
По данным аналитиков, подешевела аренда в Чечне (-14,8%), Якутии (-9,7%), Астраханской (-8,9%) и Курганской (-7,4%) областях. В Ингушетии цены не изменились.
Съемные дома за год подорожали в России примерно на столько же, на сколько и арендные квартиры, прокомментировал ТАСС генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. «Причины все те же — дорогая ипотека, инфляция, рост стоимости жизни, содержания и ремонта недвижимости. Сдача частных коттеджей как в черте населенных пунктов, так и за городом становится все более прибыльным бизнесом, и многие собственники, ранее планировавшие продавать свои объекты, теперь сдают их в аренду. Благодаря этому предложение такого жилья выросло за год на 22%», — сказал собеседник агентства.