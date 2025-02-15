В РФ аренда коттеджей за год подорожала почти на 26%

Съемные дома за год подорожали в России примерно на столько же, на сколько и арендные квартиры, прокомментировал ТАСС генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. «Причины все те же — дорогая ипотека, инфляция, рост стоимости жизни, содержания и ремонта недвижимости. Сдача частных коттеджей как в черте населенных пунктов, так и за городом становится все более прибыльным бизнесом, и многие собственники, ранее планировавшие продавать свои объекты, теперь сдают их в аренду. Благодаря этому предложение такого жилья выросло за год на 22%», — сказал собеседник агентства.