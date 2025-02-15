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В Кремль не поступали сигналы о желании западного бизнеса вернуться в РФ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Кремль пока не получал сигналов о желании бизнеса из стран Запада, а также Южной Кореи и Японии вернуться на российский рынок. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

«Нет. Не получали [сигналов]», — ответил он на соответствующий вопрос.

После разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа южнокорейские СМИ писали, что их бизнес, в частности Hyundai, стал обсуждать перспективы возвращения на российский рынок. В прессе также появляются сообщения о том, что почву для возвращения готовит Inditex.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин пояснил ТАСС, что переговоры о возвращении в Россию брендов группы Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius) идут в частном порядке.