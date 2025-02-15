В Кремль не поступали сигналы о желании западного бизнеса вернуться в РФ

После разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа южнокорейские СМИ писали, что их бизнес, в частности Hyundai, стал обсуждать перспективы возвращения на российский рынок. В прессе также появляются сообщения о том, что почву для возвращения готовит Inditex.