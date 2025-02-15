В Кремль не поступали сигналы о желании западного бизнеса вернуться в РФ

«Нет. Не получали [сигналов]», — ответил он на соответствующий вопрос.
После разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа южнокорейские СМИ писали, что их бизнес, в частности Hyundai, стал обсуждать перспективы возвращения на российский рынок. В прессе также появляются сообщения о том, что почву для возвращения готовит Inditex.
Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин пояснил ТАСС, что переговоры о возвращении в Россию брендов группы Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius) идут в частном порядке.