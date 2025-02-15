В Госдуме предрекли западным брендам сложности при возвращении в Россию

После ввода российских войск на Украину в феврале 2022 года многие западные компании объявили об уходе с российского рынка. В апреле 2023 года газета The Washington Post писала, что многим иностранным фирмам «тяжело дается разрыв с Россией». Некоторые компании после начала спецоперации объявили, что приостановят или сократят свои операции в РФ, однако продолжили торговать — некоторые начали продавать свою продукцию под другими названиями, а другие ссылались на сложности с поиском покупателей или пытались снизить издержки ухода с рынка.