Трамп намерен «примерно 2 апреля» ввести тарифы на автомобили

«Я бы сделал это 1 апреля, [но] я немного суеверен», — продолжил Трамп. «У нас был план на 1 апреля. Я сказал, давайте сделаем это 2 апреля. Вы знаете, сколько это стоит? Этот один день стоит очень много денег. Но мы собираемся сделать это 2 апреля, я думаю», — указал американский лидер.