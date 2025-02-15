Трамп намерен «примерно 2 апреля» ввести тарифы на автомобили

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует «примерно 2 апреля» ввести пошлины на автомобили. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.
«Возможно, примерно 2 апреля», — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда он намерен ввести пошлины на авто.
«Я бы сделал это 1 апреля, [но] я немного суеверен», — продолжил Трамп. «У нас был план на 1 апреля. Я сказал, давайте сделаем это 2 апреля. Вы знаете, сколько это стоит? Этот один день стоит очень много денег. Но мы собираемся сделать это 2 апреля, я думаю», — указал американский лидер.
Трамп 31 января заявил, что США намерены ввести пошлины в отношении поставок в страну чипов и связанной с ними продукции, а также нефти, газа, стали, алюминия и меди. Президент тогда не уточнил, продукция каких стран может быть затронута планируемыми мерами. Американский лидер ранее распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа.
В четверг Трамп подписал указ о введении аналогичных ответных таможенных пошлин против международных торговых партнеров, которые установили тарифы на американскую продукцию. Он также указал, что новые тарифы будут дополнять ранее введенные пошлины на сталь и алюминий.