Товарооборот РФ и Узбекистана превысил $10 млрд

До этого посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что из-за санкций товарооборот России и Сербии снизился до $2,4 млрд. Кроме того, по данным официальной сербской статистики, в 2023 году сумма товарооборота с Россией составила $3 млрд, а в 2022 году — $4,2 млрд.