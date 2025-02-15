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Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 14 февраля

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 14 февраля 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на шесть месяцев с наиболее выгодной процентной ставкой.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Доходность по вкладам начала уменьшаться после того, как в декабре Банк России неожиданно решил сохранить ключевую ставку без изменений. На сегодняшнем заседании совета директоров Центрального банка было принято решение вновь оставить ставку на прежнем уровне — 21%.

Наиболее выгодные предложения — 22,5% годовых — у двух банков на платформе:

  • «Московский кредитный банк» предлагает такой процент для вкладов на сумму от 10 тысяч сроком на шесть месяцев.
  • Почта банк — на вклады от 50 до 500 тысяч рублей.

Также «Московский кредитный банк» предлагает доходность в размере 22,4% годовых для клиентов, которые разместят на полгода вклады на сумму от 3 млн. рублей.

В банке ДОМ.РФ на платформе можно оформить вклад на полгода под 22,2% годовых на сумму от 1 до 15 миллионов рублей.

Быстробанк предлагает 22,1% годовых для вкладов от 150 тысяч до 50 миллионов рублей.

Дальневосточный банк предлагает 22% годовых для вкладов на полгода на сумму от 150 тысяч до 5 миллионов рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».