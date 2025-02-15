Россияне стали хранить меньше наличной валюты

Из данных ЦБ следует, что в начале 2025 года на руках у россиян было 9,4 трлн рублей, или $92,4 млрд иностранной валюты в долларовом эквиваленте. По сравнению с 2024 годом показатель сократился на 4,9%, или $4,7 млрд.