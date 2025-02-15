Продвижение из правил: маркетплейсы обяжут маркировать платные объявления

Маркетплейсы обяжут маркировать платные объявления, которые попадают в первые строчки поиска товаров. Об этом говорится в новой редакции законопроекта «О платформенной экономике», с которой ознакомились «Известия». При поиске самое высокое место в выборке люди нередко отождествляют с самыми качественными товарами по лучшим ценам, что не всегда так. Теперь же в фокусе внимания покупателей окажутся и другие объявления, что сделает выборку более прозрачной, считают участники офлайн-рынка и в правительстве. Как нововведение оценивает бизнес и как оно может отразиться на покупателях — в материале «Известий».