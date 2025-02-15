Названы самые популярные города для бронирования жилья на лето в России

Как уточнили в компании, среди направлений с максимальным увеличением количества бронирований в годовой динамике оказались: Екатеринбург — рост в семь раз, Воронеж и Псков — в три раза, Новосибирск — в два с половиной раза. В Мурманской области отмечается рост спроса на 53%, Карачаево-Черкесии — на 52%, Калининграде — на 41%, Карелии — на 40%, Алтае — на 35%, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском — на 28%, Камчатском крае — на 24%.