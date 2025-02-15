Названы самые популярные города для бронирования жилья на лето в России

Спрос на отели в районах Краснодарского края, наиболее пострадавших от разлива мазута в Черном море, может упасть летом на 50%, рассказал ранее РИА Недвижимость гендиректор гостиничной компании Zont Hotel Group Николай Филатов. В декабре в Черном море потерпели крушение два танкера, в результате чего в море и на побережье попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
По данным «Островка», по сравнению с прошлым годом черноморские курорты действительно стали менее популярными: Анапа опустилась с третьего на восьмое место в рейтинге самых востребованных направлений для ранних бронирований жилья на лето, Геленджик — с восьмого на 11-е, Сочи — со второго на третье.
«Говорить о массовом отказе туристов от отдыха на курортах Краснодарского края пока преждевременно: туристы заняли выжидательную позицию, более точная картина будет понятна ближе к началу сезона», — отметили в пресс-службе сервиса, добавив, что в Крыму число ранних бронирований, напротив, выросло на 28% год к году, хотя направление и не входит в топ-10.
Согласно статистике сервиса, в десятку самых популярных внутрироссийских направлений входят Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград, Зеленоградск, Казань, Екатеринбург, Анапа, Сириус, Светлогорск. Казань при этом поднялась на шестое место с девятого, Екатеринбург занял седьмое место, хотя годом ранее он не входил даже в двадцатку.
Как уточнили в компании, среди направлений с максимальным увеличением количества бронирований в годовой динамике оказались: Екатеринбург — рост в семь раз, Воронеж и Псков — в три раза, Новосибирск — в два с половиной раза. В Мурманской области отмечается рост спроса на 53%, Карачаево-Черкесии — на 52%, Калининграде — на 41%, Карелии — на 40%, Алтае — на 35%, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском — на 28%, Камчатском крае — на 24%.
Лидерами по росту цен на кратковременную летнюю аренду жилья стали Калининградская область (+21% за год, 7,4 тысячи рублей в сутки), Петербург (+19%, 5,95 тысячи рублей), Москва (+15%, 5,3 тысячи рублей), добавили в компании.