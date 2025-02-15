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Каким будет курс рубля на неделе с 17 по 23 февраля 2025: прогноз эксперта

Уходящая неделя ознаменовалась сразу двумя событиями: сначала несколько дней рубль укреплялся к доллару до отметки 90 за «американца», а в пятницу ЦБ вынес вердикт по ключевой ставке. Какие факторы будут в пользу рублю на новой неделе, а какие — давить на него, Финансам Mail рассказала Наталья Ващелюк, старший аналитик УК Первая.

Источник: Reuters


«На прошедшей неделе новостной фон оказывал существенное влияние на динамику валютного рынка. Рубль стремительно укреплялся в условиях возможного прогресса в переговорном процессе по украинскому конфликту. В результате по итогам недели официальный курс доллара США снизился на 7,2% до 90,3 ₽, юаня — на 6,6% до 12,37 ₽», — напомнила она.

Вероятно, валютный рынок с опережением «отыгрывал» возможное улучшение геополитической ситуации. При этом фундаментальные факторы (объемы экспорта и импорта, притоки и оттоки капитала) пока не менялись.

«Поэтому к масштабному укреплению рубля, вероятно, следует относиться как ко временному отклонению от фундаментально обоснованных уровней», — считает эксперт.

Если исходить из фактической ситуации, в которой пока нет конкретных договоренностей, то ориентиром для нас остается базовый сценарий с курсом доллара около 108−110 ₽ к концу года.

В оптимистичном сценарии предполагается консервативный вариант деэскалации:

  • отмена санкций против РФ, введенных со второй половины ноября 2024 г.;
  • улучшение ситуации с международными расчетами;
  • уменьшение дисконтов для российской нефти.

В третьем сценарии ослабление рубля по сравнению с текущими уровнями будет менее масштабным, чем в базовом — до 103 ₽ к концу 2025 г.

Однако нужно еще раз отметить — неопределенность слишком высокая и многое будет зависеть от конкретных деталей соглашений, если они вообще будут достигнуты. На выходных могут появиться новости с Мюнхенской конференции по безопасности, которые касаются переговорного процесса и перспектив заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

«В условиях решающего влияния геополитики на валютный рынок волатильность может остаться высокой, а курс доллара находиться в широком коридоре 90−100 ₽, юаня — 12,3−13,7 ₽», — подытожила Наталья Ващелюк.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».