Каким будет курс рубля на неделе с 17 по 23 февраля 2025: прогноз эксперта

Однако нужно еще раз отметить — неопределенность слишком высокая и многое будет зависеть от конкретных деталей соглашений, если они вообще будут достигнуты. На выходных могут появиться новости с Мюнхенской конференции по безопасности, которые касаются переговорного процесса и перспектив заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.