Каким будет курс рубля на неделе с 17 по 23 февраля 2025: прогноз эксперта

«На прошедшей неделе новостной фон оказывал существенное влияние на динамику валютного рынка. Рубль стремительно укреплялся в условиях возможного прогресса в переговорном процессе по украинскому конфликту. В результате по итогам недели официальный курс доллара США снизился на 7,2% до 90,3 ₽, юаня — на 6,6% до 12,37 ₽», — напомнила она.
Вероятно, валютный рынок с опережением «отыгрывал» возможное улучшение геополитической ситуации. При этом фундаментальные факторы (объемы экспорта и импорта, притоки и оттоки капитала) пока не менялись.
«Поэтому к масштабному укреплению рубля, вероятно, следует относиться как ко временному отклонению от фундаментально обоснованных уровней», — считает эксперт.
Если исходить из фактической ситуации, в которой пока нет конкретных договоренностей, то ориентиром для нас остается базовый сценарий с курсом доллара около 108−110 ₽ к концу года.
В оптимистичном сценарии предполагается консервативный вариант деэскалации:
- отмена санкций против РФ, введенных со второй половины ноября 2024 г.;
- улучшение ситуации с международными расчетами;
- уменьшение дисконтов для российской нефти.
В третьем сценарии ослабление рубля по сравнению с текущими уровнями будет менее масштабным, чем в базовом — до 103 ₽ к концу 2025 г.
Однако нужно еще раз отметить — неопределенность слишком высокая и многое будет зависеть от конкретных деталей соглашений, если они вообще будут достигнуты. На выходных могут появиться новости с Мюнхенской конференции по безопасности, которые касаются переговорного процесса и перспектив заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.
«В условиях решающего влияния геополитики на валютный рынок волатильность может остаться высокой, а курс доллара находиться в широком коридоре 90−100 ₽, юаня — 12,3−13,7 ₽», — подытожила Наталья Ващелюк.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».