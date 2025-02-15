Кабмин актуализировал механизм формирования справочника востребованных профессий

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новые правила формирования электронного справочника профессий, содержащего информацию о наиболее востребованных и перспективных специальностях. Как сообщает пресс-служба кабмина, справочник станет частью единой цифровой платформы в сфере труда и занятости «Работа России».
«До сих пор электронный справочник был самостоятельным информационным ресурсом, не всегда отражавшим меняющиеся запросы рынка труда. Теперь он будет формироваться на основе прогноза потребности экономики в кадрах и данных о востребованности профессий, предоставляемых Всероссийским научно-исследовательским институтом (ВНИИ) труда», — отметили в кабмине.
Получать такие данные институт будет через ежегодные социологические и экспертные опросы, в частности работодателей и представителей профсоюзов. Еще одним источником данных станет ежемесячный сбор информации с популярных сайтов вакансий. Кроме того, ВНИИ труда будет проводить анализ данных о трудоустройстве выпускников вузов.
Также в справочнике будут данные о величине предполагаемой зарплаты и востребованности профессий на федеральном и региональном уровнях.