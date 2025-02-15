Кабмин актуализировал механизм формирования справочника востребованных профессий

«До сих пор электронный справочник был самостоятельным информационным ресурсом, не всегда отражавшим меняющиеся запросы рынка труда. Теперь он будет формироваться на основе прогноза потребности экономики в кадрах и данных о востребованности профессий, предоставляемых Всероссийским научно-исследовательским институтом (ВНИИ) труда», — отметили в кабмине.